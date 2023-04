Atalanta | lancio di oggetti tra la Curva Sud e il settore dei tifosi della Roma

... lo firma Dani Mota, direttamente da unlungo di Di Gregorio. Il Monza troverebbe anche il ... annullato tutto però per un tocco di mano dello stesso ex. Secondo tempo che riparte con ...... Cambiaghi controlla un beldalle retrovie, si presenta davanti ad Handanovic ma si lascia ...l'Inter agganciando momentaneamente la Roma a 56 punti (giallorossi impegnati oggi contro l'),...... ma la rete è stata annullata per un colpo di mano dell'ex43' DANY MOOOOOOTAAAAA!!!!LUNGO DI DI GREGORIO SUL QUALE SI FIONDA DANY MOTA CHE SI INFILA TRA MARTINEZ QUARTA E TARACCIANO ...

Atalanta, lancio di oggetti tra la Curva Sud e il settore dei tifosi della ... Calciomercato.com

Questi i risultati della domenica: Juventus-Napoli 0-1 , Milan-Lecce 2-0, Empoli- Inter 0-3, Monza-Fiorentina 3-2, Udinese-Cremonese 3-0. Posticipo del lunedì sarà Atalanta-Roma ...L'Inter chiama e il Milan risponde. Le milanesi lanciano un segnale forte nella corsa a un posto in Champions mettendo pressione alle rivali, a cominciare dalla Roma impegnata nel posticipo nella diff ...