Atalanta | Gasperini | “Oggi concentrazione e qualità”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Abbiamo affrontato una squadra forte e per riuscire a batterla in questo modo c’era bisogno diin attacco”. Lo ha detto il tecnico dell’, Gian Pierodopo la vittoria per 3-1 sulla Roma al Gewiss Stadium. “Tanti calciatori giocano qui da diverso tempo – spiega a Dazn -. I tempi di uscita e la copertura degli spazi sono concetti che conosciamo bene. Sette anni qui sono tanti. La squadra si evolve, ho trovato un ambiente ideale per lavorare, c’è rispetto con la società e questo ci aiuta a toglierci soddisfazioni”. Promosso Zapata: “Con il miglior Duvan avremmo potuto avere molte più chance, al di là delle stagioni di Lookman e Hojlund”, conclude. SportFace.