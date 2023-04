Atalanta | che tris alla Roma! Gasp stende Mou e torna in corsa per la Champions

Questa sconfitta permette all'di rifarsi sotto per la Champions e si complica un po' il cammino: speriamo per tutti noi tifosipossa arrivare tra le prime quattro', ha esordito Totti. ...Gasperini (all.) 6.5 : gara gagliarda della suagioca una partita molto solida mettendo a frutto tutte le debolezze mostrate dalla Roma. . ANDIAMOOO!!! GET IN THEEEERE!!! @Plus500 - ...CASI PARTICOLARI - Senza dimenticareil quarto posto in classifica potrebbe non garantire la ...52 IL CALENDARIO 32ª GIORNATA Roma - Milan (sabato 29 aprile ore 18) Torino -(...

Diretta Atalanta-Roma 3-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

L'Atalanta ha battuto 3-1 la Roma nella 31a giornata di Serie A tornando in piena corsa per un piazzamento in Champions League. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini hanno sbloccato il match co ...Al Gewiss Stadium l'Atalanta si impone sulla Roma, che perde la quarta piazza superata dal Milan e scivola al quinto posto, bergamaschi a -4 dal Milan.