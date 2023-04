Atalanta | battere la Roma per non perdere il treno

(Di lunedì 24 aprile 2023) La parola d’ordine è: tornare a vincere in casa. Ci sono due incontri chiave verso l’Europa, al Gewiss Stadium, quello di stasera, lunedì 24 aprile, alle 20,45 contro lae più avanti, domenica 7 maggio all’ora di pranzo (12.30) contro la Juve. Chiaro che i punti devi riuscire a conquistarli con tutti gli avversari, però quelli cone Juve, aspettando l’ultima giornata contro l’Inter, sono i più delicati, in teoria quelli più difficili contro squadre che strada facendo si sono dimostrate più forti. Eppure, anche questo può essere motivo di stimolo per i nerazzurri. E potrebbe anche essere una conferma, come la sfida di questa sera già vinta all’andata grazie al gol di Scalvini, con la Dea trincerata in difesa. Che partita vedremo allora? Il copione potrebbe essere quello proposto e realizzato nel confronto con la Fiorentina, con ...

Altro che fuga Champions, la Lazio si complica la vita lasciandosiall'Olimpico da un Torino indemoniato. Decide un tiro senza pretese del vecchio obiettivo di ...in casa contro l', lo ...... ora pensiamo al secondo posto" "Non cerchiamo riscatto, ma abbiamo voglia dila prima in ... da qui alla fine, vedrà gli scontri diretti con Lazio, Roma, Napoli e, mettendo in palio ...... che non perdeva in campionato da più di due mesi (11 febbraio con l') ed era reduce da ... che è seconda a 61 punti ma domani potrebbe essere superata se la Juve dovesseil Napoli. Ivan ...

Dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Feyenoord, la Roma si prepara a tornare in campo per la Serie A. Domani il match contro l’ Atalanta alle ore 20:45. La squadra guidata da ...La Roma Femminile ha scelto il miglior momento per battere per la prima volta la Juventus in campionato. Sotto gli occhi attenti di Mourinho e Tiago Pinto e in un “Tre Fontane” sold-out stile Olimpico ...