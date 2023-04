Associazione Paullo For Kenya | il sodalizio che da 25 anni non smette di portare aiuti e speranza alle popolazioni bisognose del paese africano

(Di lunedì 24 aprile 2023) «Nei giorni sono stati acquistati i primi 50 banchi e sedie per la scuola ''Odendo School''. Qui circa 500 bambini avevano libri e quaderni a terra e non avevano la possibilità di sedersi e scrivere»

... arrestata la preside antimafia di Palermo chicchi come noci Grandinata a(Milano), il paese ... l'no - profit di Torino che da 12 anni è al servizio delle Terapie Intensive ...... insieme al Centro di formazione professionalee l'istituto Oriani Mazzini di Milano (Youth ... l'Scosse, la Casa internazionale delle Donne e diverse realtà del territorio, come il ...... rumene, greche e belghe, i dirigenti e i docenti di IIS Rossellini, CFP, IIS Oriani Mazzini ... Mafalda Pollidori, vicepresidentenazionale dirigenti. In Europa è portato avanti da ...

Associazione Paullo For Kenya: il sodalizio che da 25 anni non ... 7giorni

La pavonessa che dallo scorso anno il Comune di Paullo cerca di catturare per affidarla al proprietario, è tornata a cercare cibo nel parco di un condominio di via Marchesi. Molto meno appariscente de ...