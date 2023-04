Ass Ferrante | Stadio Maradona aperto durante Inter-Lazio? Non so se la richiesta sia già arrivata

(Di lunedì 24 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss Napoli,Radio Goal, èvenuta Emanuela, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ecco le sue parole: "Apertura del? Non so se lasia giàal Sindaco, mancano pochissimi giorni anche perchè quel giorno loè sotto la gestione del Napoli come sempre il giorno dopo di una partita. Servono colloqui fitti tra Comune e società e vedere di trovare una soluzione".

Notizie Calcio Napoli - L'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela, è intervenuta ai microfoni di Marte Sport Live , condotto da Emanuela Castelli, in onda sulle frequenze di Radio Marte : "Festa scudetto a numero chiuso in piazza Plebiscito Si tratta solo ...

CASAGIOVE (Caserta) - Si è conclusa ieri la Rassegna d'arte e cultura denominata LiberArt Vanvitelli, omaggio all'architetto Luigi Vanvitelli per i 250 anni della sua morte. Un evento di grande importanza, ...