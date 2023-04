Ascolti tv | i dati di domenica 23 aprile

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bene la fiction Rai Nella serata di ieri,23, in onda su Rai Uno la fiction in replica La Sposa ha conquistato 2.478.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha conquistato 2.381.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 il debutto della serie di film tv Crossword Mysteries – Un Cruciverba da Morire si ferma a 867.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha coinvolto 960.000 spettatori con il 6% di share (presentazione di 26 minuti: 698.000 – 4.1%). Su Rai3 preceduto dalla presentazione (1.167.000 – 7%), Che Tempo Che Fa conquista 2.178.000 spettatori (12.5%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ottiene 1.607.000 spettatori (12.1%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 511.000 spettatori con il 3.9% di share. Leggi anche:tv, idel ...

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 23 aprile 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Domenica In, Beautiful, Terra Amara, Verissimo, Da Noi A Ruota Libera, L'Eredità e Avanti un altro.

