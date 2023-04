(Di lunedì 24 aprile 2023) Lui si è dimenticato di stare in: se è vero che nulla nel paese guidato da Putin gli è stato fatto per icommessi in Ucraina, si è dimenticato che nel regnomenzogna non si ...

... si è dimenticato che nel regno della menzogna non si possono raccontare gli abomini di guerra della. E' statoa Saratov, in, e portato davanti al comitato investigativo del ...... Kiev era intenzionata ad attaccare lasul suo territorio , evento che avrebbe certamente ... il membro del dipartimento di intelligence della Guardia Nazionale, sezione Aeronautica,2 ...Sempre grazie al sistema ' alert ' sabato sera gli agenti delle volanti hannoun cittadino rumeno di 53 anni, che alloggiava in una struttura recettiva in zona Careggi e sul quale pendeva ...

Truffa da 18 milioni di rubli russi: arrestato in un albergo fiorentino FirenzeToday

Un uomo, ricercato in tutto il mondo per una truffa da 200mila, euro è stato arrestato durante le sue vacanze a Firenze. Alexander Bobovnikov, 56 anni, è ...In occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina, Kiev era intenzionata ad attaccare la Russia sul suo territorio, evento che avrebbe certamente creato una escalation devastante al conflitt ...