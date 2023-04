ARM sta iniziando a produrre chip Ecco perché

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’azienda, di proprietà di Softbank, dopo aver disegnato per anni processori si prepara a produrne alcuni. Non vuole solo fare concorrenza a Qualcomm o a Mediatek, vuole che tutti si facciano processori in casa. ...

I rumor affermano che ARM starebbe preparando il suo primo System-on-a-Chip per smartphone, e la preoccupazione dei chipmaker sale.ARM produrrà i propri chip per dimostrare, attraverso prototipi di smartphone, PC e server, le potenzialità delle nuove tecnologie ...