Arisa è incinta? Il pancino gonfio e la frase sospetta | cosa sappiamo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 aprile 2023) Personaggi tv.ha lasciato ancora una volta i fan senza parole. La maestra di “Amici” ha condiviso uno scatto con i suoi follower mentre guardava la puntata del serale del programma condotto da Maria De Filippi al computer, comodamente sotto le coperte. Lache accompagna l’Instagram Story ha insinuato in tutti un dubbio:? L’artista aspetta un bambino? Facciamo un po’ di chiarezza. Leggi anche: Chi vincerà la 22esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”? Spunta il nome Leggi anche: “Amici 22”, Alessandra Celentano contro Mattia Zenzola: cos’è successo Sabato 22 aprile 2023è tornata in onda con il serale di Amici e si è mostrata con un look minimal total black. L’artista ha indossato un modello a giro collo firmato Balenciaga, che costerebbe 2500 ...