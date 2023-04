Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, l'Atalanta supera la Roma 3 - 1 al Gewiss Stadium. A segno, Toloi e Koopmeiners per la Dea, ...Il sabato della trentunesima giornata di Serie A sialle 15.00 con Salernitana - Sassuolo e prosegue alle 18.00 con Lazio - Torino . Si chiude poi ... Rientro fine aprile/inizio maggio: ...Dove vedere Verona - Bologna in tv La sfida fra Verona e Bologna chela giornata di venerdì ... Rientro fine aprile/inizio maggio: distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la 31/li> ...

Apre Pasalic, poi l'errore decisivo di Rui Patricio: il film della partita Gazzetta

Il Monday Night della 31.ma giornata di Serie A tra Atalanta e Roma ha visto la vittoria dei bergamaschi per 3-1, con una prestazione non entusiasmante, ma intensa. Apre le danze Mario Pasalic al 39' ...L’Atalanta batte 3-1 la Roma al Gewiss Stadium di Bergamo nel Monday Night della 31ma giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini torna al successo dopo due partite in cui aveva raccolto s ...