Apple Watch | le nuove funzioni a portata di runner

Sia iPadOS 17 sia iOS 17 saranno ufficializzati durante la WWDC 2023 , che si terrà a giugno, insieme alle nuove versioni dei sistemi operativi per Mac,TV: macOS, watchOS e tvOS. ...infatti starebbe adottando lo stesso approccio dianche con il visore per la realtà aumentata. L'obiettivo che si sono preposti gli ingegneri è di includere nel nuovo indossabile ...... già si parla di quelle che saranno le applicazioni compatibili con il visore, che potrebbero essere molto simili a quelle base già viste al lancio di. In mezzo ci sarebbe di tutto, sia ...

Apple Watch Series 7 è lo smartwatch da comprare col super sconto di Euronics SmartWorld

Dalla sfida sul tracciato abituale alla rilevazione automatica e millimetrica delle prestazioni in pista, lo smartwatch della Mela prova ad andare incontro a un pubblico sempre più esigente ...Un nuovo rapporto di Mark Gurman si sofferma sulle novità software in arrivo su Apple AR, il visore per la realtà aumentata in arrivo alla WWDC.