Anziana sbatte la testa sul bus e muore | il medico sbaglia la diagnosi | rinviata a giudizio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Anna Rita Fioravanti è morta a seguito di unata. Un trauma allascambiato per un’infezione batterica. La donna aveva 84 anni ed è deceduta dopo essere caduta da un autobus e forse, poteva essere salvata. Tuttavia, la guardia medica addetta alla Centrale di ascolto del servizio di continuità assistenziale di Roma avrebbe confuso gli effetti del trauma, un errore fatale per la donna. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. #Io sto con Amina, la battaglia social: un esercito di cuori per salvare la giovane costretta in un letto per unata La vicenda e la tragica morte della signora Ora a seguito dei fatti, il Pubblico Ministero ha chiesto per la donna il rinvio acon l’accusa di omicidio colposo. La vicenda risale al 30 novembre ...

Un trauma alla testa scambiato per un'infezione batterica. Anna Rita Fioravanti, l'84enne deceduta in seguito a una caduta in autobus, forse poteva essere salvata. Ma Rossana Cantarini la guardia ...La dottoressa, dopo aver ascoltato quanto riferito dai figli dell', ha concluso che il motivo del malessere fosse l'infezione causata un virus, "asseritamente dovuta alla frequentazione dei ...A 5 anni investe in bici l'signora, per il papà 'omicidio colposo' E' quanto successo in un ... Cadendola testa. Non sembra granché, è caduta piano. La signora si rialza. Il padre ...

Anziana sbatte la testa in bus e muore. Il medico scambia il trauma per un virus. Rinviata a giudizio Repubblica Roma

L'84enne cadde all'interno di una vettura dell'Atac dopo una brusca frenata. Ma la dottoressa della guardia medica non ritenne necessario il ...Sbatte la testa nel bus, ritorna a casa e inizia a sentirsi male. La dottoressa che la visita elabora diagnosi errata.