Antifascismo e migranti | il messaggio di Fini a Meloni

(Di lunedì 24 aprile 2023) "Giorgiacolga questa occasione per dire senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo quando è nata An". L'appello al capo del governo, alla vigilia del 25 aprile, viene direttamente da Gianfranco, promotore della svolta di Fiuggi che segnò il passaggio dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale. Intervenuto ieri alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai 3,ha commentato con rammarico le polemiche scoppiate negli ultimi giorni: "Ancora una volta un 25 aprile di divisione e all'insegna delle risse, per fortuna solo verbali". E si è quindi interrogato su alcuni rappresentanti del governo: "Non capisco la ritrosia nel pronunciare l'aggettivo antifascista. O meglio la capisco, ma non la giustifico". Da qui, la sollecitazione alla premier: ...