Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 24 aprile

Leggi su zon

(Di lunedì 24 aprile 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 24Heinrich vuole convincere Shirin a lasciare Henning. Christof, vuole che Werner dia mezzo milione al dottor Kalemberg per farsi dare il video che comprometterebbe Ariane per sempre. Werner, che non ha quei soldi, si rivolge a Robert. Constanze, inavvertitamente, calpesta gli occhiali che sono caduti a Josie nel bosco. Paul gliene procura un paio nuovi. Yvonne, nel tentativo di sedurre Christof, gli mette del gin nella bibita che doveva ...