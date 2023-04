Anthony Hopkins in Toscana balla “Mambo Italiano” | il video è virale

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'attore premio Oscar,, ha deliziato i suoi fan con uncondiviso su Instagram. Nel filmato, registrato insi cimenta in un vivace ballo sulle note di "...

L'attore premio Oscar,, ha deliziato i suoi fan con un video virale condiviso su Instagram. Nel filmato, registrato in Toscana,si cimenta in un vivace ballo sulle note di "Mambo Italiano". Mentre ...Il paesaggio sonoro allestito da Elliot Goldenthal incorpora generi che vanno dalla classica all'elettronica fino all'alt - rock: sorprendente! E poi c'è unin stato di grazia che ci ...Ne L'urlo dell'odio del 1997, un film scritto da David Mamet diretto da Lee Tamahori,e Alec Baldwin , dispersi in Alaska dopo un incidente aereo, affrontano una rivalità personale ...

Anthony Hopkins e le vacanze in Toscana, eccolo mentre balla “Mambo Italiano” LA NAZIONE

Direttamente dalla Toscana, Anthony Hopkins ha conquistato in queste ore il cuore dei suoi fan con una breve clip su Instagram. Il celebre attore improvvisa un ballo sulle note di "Mambo italiano", me ...Il post che accompagna il video dice tutto, parla di una bella atmosfera domenicale, di benessere. “Belle vibrazioni con il mio allenatore gallese” scrive l’attore, che però aggiunge: “Preferisco ball ...