Anno Giubilare | l’Abate Guariglia firma l’intesa per l’accoglienza turistica

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Comunità Benedettina di Montevergine e la D.M.O Irpinia Ets. Il protocollo sottoscritto dal Rev.mo Padre Abate Riccardoe Vincenzo Castaldo ha l’obiettivo di definire il ruolo strategico ed operativo della D.M.O. a supporto delle attività previste nell’Verginiano 2023-2024 ed in occasione del Novecentenario del Santuario di Montevergine. La D.M.O si occuperà di operare, in diretta collaborazione con la Comunità Benedettina di Montevergine, per offrire contenuti, servizi di accoglienza e offerta. Tra i principali obiettivi c’è quello di arricchire il calendario degli eventi istituzionali e liturgici in programma da maggio 2023 a maggio 2024, presentato il cinque aprile in presenza del Governatore della ...

