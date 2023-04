(Di lunedì 24 aprile 2023) Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha definito le dichiarazioni del presidente americano Joesul"un altro tentativo da parte di politici ciarlatani per alterare la ...

Ankara condanna le frasi di Biden sul genocidio armeno La Sicilia

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha definito le dichiarazioni del presidente americano Joe Biden sul genocidio armeno "un altro tentativo da parte di politici ciarlatani per alterare la ...La Turchia ha contestato le dichiarazioni di funzionari dei governi di alcuni Paesi in occasione del 24 aprile, data con cui viene commemorato il genocidio armeno che Ankara non riconosce ...