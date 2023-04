Angelo Signorelli | papà del Bergamo Film Meeting | “Motore della divulgazione di un cinema di qualità”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 aprile 2023). Ai più attenti non era sfuggita la condivisionedirezione artistica con Fiammetta Girola e Annamaria Materazzini, stampata nel colophon del catalogo dell’edizione 2023 del BFM, la 41ª. In ogni caso la sera di sabato 18 marzo nessuno si aspettava l’annuncio, da parte di, dell’affidamento in totodirezione alle due colleghe. E c’è voluto qualche secondo per realizzare che in questo modo stava comunicando che lasciava la carica di direttore artistico, il ruolo che lo ha visto fautore imprescindibile del; da qui l’incerto applauso del pubblico, che si è poi trasformato in una standing ovation, tributo spontaneo e affettuoso per, tra i fondatori del BFM dall’ormai ...