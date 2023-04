Andrea Maestrelli convive con un ex gieffino | “Viviamo insieme”

Leggi su biccy

(Di lunedì 24 aprile 2023) Entrato a tre mesi dall’inizio del GF Vip 7,ha subito legato con Antonino Spinalbese. I due nella casa di Cinecittà erano inseparabili e l’ex calciatore ha sofferto molto l’uscita dell’amico. Una volta eliminatoha immediatamente recuperato i rapporti con Antonino. Sembra addirittura che i due ex vipponi stianondo a Milano, a rivelarlo è stato proprio il nipote di Materazzi durante una diretta Instagram fatta qualche giorno fa. Il 25enne ha anche raccontato di aver rivisto alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Luca Salatino e Matteo Diamante (che però è stato solo un ospite).e lanza con Antonino. “No, Antonino adesso non c’è. Siamo io e Ale. ...