Anche Violante sbugiarda la sinistra | Meloni estranea al fascismo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Una pagina chiusa definitivamente, nonostante i veleni della. È destinata a far discutere l'intervista di Lucianoal Corriere della Sera alla vigilia del 25 aprile. Insomma, c'è nessuna ambiguità da parte della premier Giorgiache è "al", sottolinea l'ex presidente della Camera, autorevole esponente dem. "Nel Dopoguerra tutti i leader politici, compreso Almirante, si impegnarono positivamente per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e masse popolari che non avevano mai conosciuto la democrazia. Giorgiaal; sta lavorando per costruire un partito conservatore italiano. Non sarà mai il mio partito, ma spero che ci riesca", dichiara. La premier "supererà ...