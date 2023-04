Alzano | incendio in un box | intervengono i vigili del fuoco

(Di lunedì 24 aprile 2023)Lombardo. Ideldella centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile adLombardo per domare le fiamme che erano divampate all’interno di un box. L’allarme è scattato attorno alle 3, in via Amilcare Ponchielli: all’interno del garage c’era anche un’auto, andata completamente distrutta. Sconosciute al momento le cause del rogo. Una volta spente le fiamme, idelhanno messo in sicurezza l’area e bonificato la zona compromessa. Non si segnalano feriti.

MARGHERA (VENEZIA) - All'improvviso le fiamme che escono dalle finestre e poi l'incendio che si propaga velocemente: paura a Marghera. Tantissime le chiamate di soccorso arrivate al 115 ...Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Ravenna, questa mattina verso le 6 in un ripostiglio adiacente ad una casa in via Canala a Russi è divampato un incendio tra ...