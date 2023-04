Alvaro Bautista senza freni | “Ducati | un weekend perfetto!”

(Di lunedì 24 aprile 2023) È unainarrestabile guidata, alla perfezione, da un centauro affamatissimo. Difficile per tutti i rivali tentare solamente di pensare a una vittoria se in pista è presente uno squalo rosso che sfreccia più veloci di tutti diventando il predatore Alpha delle corse della Superbike.si è preso l’enorme soddisfazione di vincere Gara 1, Superpole Race e Gara 2 nel Gran Premio d’Olanda della SBK portando a casa punti preziosissimi in vista della (probabile) riconferma a campione del mondo. Le parole didopo la grande tripletta di Assen (Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing)“Sono molto felice, perché ieri è andata bene, ma oggi abbiamo fatto delle modifiche nella moto e già nel ...

Aruba.it Racing e Ducati scrivono una pagina di storia nella "Cattedrale della Velocità".e Nicolò Bulega vincono tutte le gare in WorldSBK e WorldSSP . Lo Spagnolo regala a Borgo Panigale anche la vittoria #400 . Top 10 per Michael Rinaldi . Il week end del Pirelli Dutch ...Weekend perfetto ad Assen per, che dopo il primo posto di Gara 1 conquista la vittoria sia in Superpole Race che in Gara 2 . Quest'ultimo successo gli consente non solo di raggiungere le quaranta vittorie nelle ...Dominio totale del centauro della Ducatinel round olandese del Mondiale di Superbike. Dopo le vittorie in Gara 1 e in Superpole Race, il pilota spagnolo si è imposto anche in Gara 2 ad Assen, consolidando la sua leadership ...

GP Olanda: assolo di Bautista in gara 2, battuto Razgatlioglu. Sul podio Andrea Locatelli La Gazzetta dello Sport

Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2023 è tornato in azione con il Round Pirelli di Olanda al TT Circuit Assen, primo appuntamento europeo della stagione 2023 con la tripletta di Alvaro Bauti ...Lo spagnolo e Bulega fanno il pieno ad Assen: pole position, giro più veloce e vittoria in tutte le gare di Superbike e Supersport ...