(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo. Al suo penultimo appuntamento, la rassegnadella Fondazione Teatro Donizetti propone, giovedì 27 aprile alle 20.30 al Teatro, uno spettacolo che vive sull’intreccio tra teatro e danza contemporanea: Unadel. A portarlo in scena sarà il-attore Lorenzo Gleijeses, per la regia e la drammaturgia di Eugenio Barba, iconica figura di riferimento del teatro di ricerca con il suo Odin Teatret, di Julia Varley e dello stesso protagonista. Musiche originali e partiture luminose di Mirto Baliani. Oggetti coreografici di Michele Di Stefano. Scene di Roberto Crea. Voci off di Eugenio Barba, Geppy Gleijeses, Maria Alberta Navello, Julia Varley. Produzione Teatro ...

... ed è auspicabile che un tale lavoro per più d'un verso seminale dia origine adconsimili, essendo numerosi gli spazi da riempire, ied i film su cui indagare e riflettere.... di raccogliere le forze, di dotarsi di nuovi strumenti e, nella consapevolezza della fase ... così come in moltiesempi offerti da questi primi sei mesi di governo, abbiamo potuto ...È urgente intervenire riservando all'utenza debolesicuri e non ciclabili ricavate ... Vuoi ricevereaggiornamenti su questi temi Iscriviti alla newsletter! Dopo aver inviato il modulo, ...

Altri Percorsi, al Sociale “Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa” BergamoNews.it

Rc auto. Per alleggerire il costo dell’assicurazione auto in Commissione Finanze della Camera si è discusso della possibilità di eliminare ...Dopo l'arresto della dirigente dello Zen, il mondo scolastico reagisce. Antonella Di Bartolo: "Avanti su percorsi di fiducia reciproca" ...