Alperia prima azienda italiana tra gli Europe' s climate leaders

(Di lunedì 24 aprile 2023) (Adnkronos) - Alperia è la prima azienda italiana tra gli Europe's Climate Leaders 2023 pubblicato su Financial Times. Un importante riconoscimento per la società altoatesina che ha fatto della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico il suo punto di forza e il suo valore portante. Il censimento di Financial Times ha preso in considerazione 500 aziende europee che lavorano affinché "ci siano rapide, immediate e profonde riduzioni di emissioni di gas serra". La lista – nella quale il provider energetico risulta 53esimo - è stata stilata sulla base della riduzione dell'intensità di gas serra nell'arco di 5 anni. Il dato prende in considerazione sia le attività della società che l'energia utilizzata. L'intensità è calcolata in tonnellate di emissioni di gas serra per milione di euro di fatturato.

