Almanacco del 24-04-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 24 aprile 2023)del giorno ed è lunedì 24 aprile Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fedele martire Il nome Fedele di significato molto trasparente deriva dal nome latino Fidelis è da Fede Fede Il proverbio dice la saggezza lascia il caso il Maine che può sono nati oggi Magnelli Barbra Streisand Alessandro Costacurta Noi andiamo a fare gli auguri quest’oggi per tutti tutti tutti per 2 anni di due matrimoni importanti non 2 anni annunci di matrimonio importanti vino e Giuseppina che fanno 69 anni di matrimonio e felice Giuditta che ne fanno 71 tanti auguri da Maria Teresa che dedica loro anche questa frase Grazie Maria Teresa da soli si cammina veloce ma insieme si va lontano lo facciamo anche tutti coloro che compiono Veramente questo anniversario e soprattutto continuano a viaggiare tantissimi Quindi auguri vino Giuseppina felice e Giuditta per il ...

Oggi è la più grandeglobo: nel 2020 ha superato i 170 milioni di volumi. Un'altra biblioteca di rango mondiale è quella vaticana. Il 24 aprile 2005 Joseph Ratzinger si insediò ufficialmente come ...Il 24 aprile è il 114º giornocalendario gregoriano. Mancano 251 giorni alla fine dell'anno Santigiorno : San Fedele da Sigmaringen (Sacerdote e Martire) Etimologia: Fedele, ...È in quel contesto che matura l'delle rotture, iniziativa 'con cui vuole commemorare le ... tra gli altri, eventi come i massacri compiuti da Stalin, il genocidiopopolo armeno, quello ...

Città del Vaticano, ha luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Benedetto XVI, eletto pochi giorni prima al so ...Il tastierista degli Elio e le Storie Tese, da diversi anni diventato scrittore, spiega i ruoli: "L’intelligenza artificiale, pur essendo intelligente, non è cosciente di sé! Non sa in quale direzione ...