Allegri | «Juventus | pensiamo all’Inter Lukaku? Accettiamo tutto»

(Di lunedì 24 aprile 2023)è sicuro che ladebba immediatamente voltare pagina e pensarein Coppa Italia mercoledì. Parlando a Sky Calcio Club dopo la sconfitta al 93? col Napoli (vedi articolo), l’allenatore non fa polemica sulla squalifica revocata a. KO ALL’ULTIMO – Massimilianonon è contento per la prestazione dellacontro il Napoli: «Stanchezza? Ha inciso, però avevamo avuto delle situazioni favorevoli già dal primo tempo. Nel secondo dovevamo essere più incisivi e lucidi, abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Ora dobbiamo pensare alla partita di mercoledì contro l’Inter, veniamo da un periodo importante e dobbiamo continuare. Poi abbiamo il campionato dove dobbiamo vincere, perché siamo a due punti dal secondo posto e a tre dalla quarta». L’AVVERSARIO – La ...

è dispiaciuto per il gol preso . Spalletti e, tecnici dagli animi opposti . Napoli, Spalletti sempre più vicino allo Scudetto. Al termine della partita vinta , Luciano ...... Dopo l'impresa con il Manchester United che ha portato al Siviglia la semifinale con la... Pochi i riferimenti validi perdunque, normale visto che in Liga nei prossimi 10 giorni sono ...ha poi aggiunto: " Miretti e Soulé hanno fatto una gara importante, questo dimostra la loro crescita. Chiesa è un giocatore che non gioca da 10 mesi, sta riprendendo ora. Finita questa ...

Allegri: "Se non ci avessero tolto i punti forse adesso ne avremmo 10 in più" La Gazzetta dello Sport

"Abbiamo fatto una buona partita ma preso un gol da polli. Complimenti al Napoli che ha vinto uno scudetto meritato" "Tutti parlano della Juve per sentito dire ma abbiamo vissuto una situazione surrea ...Un gol nel recupero di Raspadori manda al tappeto i bianconeri, per il titolo ora potrebbe bastare vincere il derby con la Salernitana l Napoli batte 1-0 la Juventus nel posticipo della 31esima giorna ...