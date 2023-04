Allegri e l’incredibile statistica | così non può andare

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Juventus di, in questa stagione, ha unadecisamente negativa; è l’unica squadra in Serie A. Una stagione non semplice quella che sta vivendo la Juventus; nonostante la restituzione dei quindici punti, nell’annata dei bianconeri restano due grandi rimpianti.(LaPresse)Il primo in campionato dove la squadra non è mai stata realmente in corsa per lo scudetto e ha subito una sconfitta pesantissima in casa del Napoli. Il secondo, invece, è l’eliminazione dai gironi di Champions in un gruppo dove i bianconeri avrebbero potuto fare molto di più. In attesta di capire come finirà questa stagione non possiamo non sottolineare la, decisamente negativa, subita dalla Juventus. Un record decisamente negativo e che porta, in casa bianconera, un primato di cui i ragazzi di ...