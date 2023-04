Allegri e il record da incubo | i tifosi non ci vogliono credere

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 aprile 2023) La stagione della Juve non si può definire positiva; i ragazzi dihanno eguagliato unche testimonia le difficoltà bianconere. La Juventus è uscita sconfitta dal match con il Napoli; allo Stadium ha deciso una rete di Raspadori nei minuti di recupero. Un gol che ha gelato un popolo intero mandando invece in festa la tifoseria partenopea per la seconda vittoria (in un campionato) contro i bianconeri.(Ansafoto)I ragazzi dici hanno provato soprattutto nel secondo tempo; il gol era anche arrivato ma la rete di Di Maria è stata annullata per il fallo, ad inizio azione, commesso da Milik. Alla fine, come detto, è arrivata la rete del Napoli che ha fatto cadere nel silenzio più totale tutto lo Stadium. Il passo falso, oltre ad impedire alla Juventus di scavalcare la Lazio al secondo posto, ha ...