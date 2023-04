Alino Diamanti annuncia il ritiro | «Non ho vinto mille trofei | ma mi sono sentito amato»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 aprile 2023) All’età di 39 anniappenderà gli scarpini al chiodo e quella di sabato sarà la sua ultima partita nella sua squadra attuale, il Western United, in Australia. Cresciuto nelle giovanili del Prato, il trequartista è poi esploso nel Livorno tra il 2007 e il 2009. In seguito al suo passaggio al West Ham proprio quell’anno,riuscì a conquistare la convocazione nella Nazionale Italiana, dove conta 17 presenze e 1 gol tra il 2010 e il 2013. In seguito all’esperienza in Inghilterra, il calciatore toscano è ritornato in Italia per vestire le maglie di Brescia e Bologna, le squadre dove ha avuto più fortuna. Dal 2019indossa la maglia del Western United nella massima serie australiana, dove è anche stato premiato miglior calciatore del campionato. «Dopo 23 anni sabato sarà la mia ultima partita . ...