Alessandro Cecchi Paone svela chi Nathaly Caldonazzo ha criticato del GF VIP 6

C'è stata una lite, nei giorni scorsi, tra Nathaly Caldonazzo ePaone per via della fobia di Corinne per i serpenti. Il tutto è degenerato in fretta e stasera, in puntata, il ...'Pescivendola' da un lato e 'Cafone' dall'altra: sono gli epiteti che si sono rivolti i naufraghi dell' Isola Nathaly Caldonazzo ePaone durante la settimana. Ma gli animi si sono accesi anche in diretta con Ilary Blasi che li ha messi a confronto. Isola dei Famosi, diretta 24 aprile: ecco chi sarà il primo ...'Pescivendola' da un lato e 'Cafone' dall'altra: sono gli epiteti che si sono rivolti i naufraghi dell' Isola Nathaly Caldonazzo ePaone durante la settimana. Ma gli animi si sono accesi anche in diretta con Ilary Blasi che li ha messi a confronto. Isola dei Famosi, diretta 24 aprile: ecco chi sarà il primo ...

"Isola dei famosi", lite furibonda tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: "Sei una pescivendola" TGCOM

«Pescivendola» da un lato e «Cecchi Cafone» dall'altra: sono gli epiteti che si sono rivolti i naufraghi dell'Isola Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi ...Nathaly Caldonazzo replica a tono al naufrago: “Vile e poverino” Si sa che quando si parla di reality show le liti si ingigantiscono e da una singola ...