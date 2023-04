Al via a luglio il tour estivo di Madame

(Di lunedì 24 aprile 2023)– Foto di Mattia GuoloMILANO – . Un nuovo progetto – quello discografico e live – per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto dacon Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte Brail), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano. Accanto ai numeri,ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Nuove date ...

Alle 9.45, partirà il corteo per le vie cittadine per raggiungere piazza XXIV, dove verrà ...della Casa del popolo e la deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo lungo la...Questo appuntamento - si legge in una nota - dà ilal cammino dei pellegrinaggi sezionali per l'... un pellegrinaggio in Terra Santa a, a Fatima e Santiago in ottobre e a dicembre il ...... l'equipaggio, iscritto in classe Pro, ha preso ildella 3 ore di gara che ha aperto l'... GT World Challenge Endurance Cup: 23 aprile 3 Ore di Monza; 4 giugno 1000 km di Le Castellet; 1 - 2...

Roma, le tappe del termovalorizzatore: cantieri al via a luglio 2024, in funzione dall’estate 2026 Il Sole 24 ORE

MESSINA. Cateno De Luca ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili da presidente del Consiglio comunale di Messina. “Il sottoscritto Cateno De Luca rassegna le sue irrevocabili dimissioni, per come ...La sezione Unitalsi Sicilia orientale inaugura il cammino per l'anno 2023 con un appuntamento speciale. Domani, 25 aprile, si terrà infatti il pellegrinaggio al Santuario di Maria Santissima del Tinda ...