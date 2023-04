Con un'apparizione a sorpresa, Zendaya si è resa protagonistasecondo e ultimo weekendCoachella, colpendo nel segno in entrambi gli aspetti più importanti della kermesse californiana: la musica e la moda. La presenza non annunciata della 26enne americana ha suscitato ...Dopo le difficoltà legate alla pandemia, si sono riviste le lunghe file per accedere ai principali eventigiornalismo che si è svolto a Perugia. La 17/a edizione si è conclusa domenica. Gli organizzatori hanno evidenziato che "decisamente straordinaria" è stata l'affluenza di pubblico ...Timesof Books definendo l'adattamento di L. A. Confidential "profondo quanto una tortilla. Se guardi l'azionefilm, non ha senso drammatico. Non mi interessa quanti premi abbia vinto. ...

Al Festival del giornalismo sono tornate le lunghe file Agenzia ANSA

Continua Orcia Wine Festival, la mostra mercato del vino Orcia in programma a San Quirico d’Orcia fino al 25 aprile. La kermesse del vino, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia – in collaboraz ...(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Dopo le difficoltà legate alla pandemia, si sono riviste le lunghe file per accedere ai principali eventi del festival del giornalismo che si è svolto a Perugia. La 17/a edi ...