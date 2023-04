Al Creberg show concerto tributo ai Pink Floyd

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo. Venerdì 5 maggio alle 21 al teatro, a Bergamo, saranno protagonist I Big One, che proporranno un nuovoomaggio alla musica e alle atmosfere dei. La tribute band proporrà i più grandi successi che hanno fatto la storia del rock, da “A saucerful of secrets songs” a “The dark side of the moon” fino all’ultimo “The Endless River. I Big One – definiti da stampa e critica internazionale come la “miglior Tribute Band Europea dei” – nascono, nella loro formazione attuale, a Verona nel 2005. Reduci dal recente Tour che li ha visti confermare il loro successo tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, sono adesso pronti ad esibirsi nuovamente nei migliori Teatri Iltaliani con il loro nuovo elettrizzante ...

Loha già centrato sold out ovunque e mette in scena un monologo coinvolgente che non dà ... Sanremo " Teatro Ariston - 26 maggio: Bergamo " Teatro- 29 maggio: Genova " ...Un cast internazionale di oltre 25 artisti dal Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil da stasera a domenica approderà sul palco delTeatro. "Tilt" è il titolo dellorivelazione applaudito al debutto, in sole 5 settimane nel 2019, da oltre 20mila spettatori di ogni età e promosso a pieni voti dalla critica. Liberamente ...A novembre qualcuno l'avrà visto con la bella figlia Agata nel talk"Verissimo" in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin . Angelo Pisani , attore comico e ... con successo, dal...

Al Creberg talento e show dei Perpetuum Jazzile - Sondrio IL GIORNO

Bergamo. Max Angioni arriva a Bergamo. Il comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, sarà in scena al teatro Creberg giovedì 27 aprile alle 21 con il suo nuov ...Bergamo. Se c’è un tema che può ritenersi di primaria importanza, oggi, è certamente quello di internet e i suoi effetti. Ci si potrebbe chiedere in che modo la rete è entrata nelle nostre vite, cosa ...