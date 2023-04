AIA | Pacifici chiarisce su Lukaku | “La grazia non cambia nulla”

...neo presidente dell'ha richiamato l'attenzione sui numerosi atti di violenza che hanno coinvolto i giovani arbitri: "Abbiamo ancora troppi ragazzi che ne sono oggetto - ha sottolineato- ...Ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport , su Radio Rai 1, interviene il nuovo presidente dell'Carlo, che affronta vari temi, a partire dai punti del suo programma. "Sono importanti - dice ...Così il presidente dell'Carlo, dai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio Rai 1, sulla grazia concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina all'interista Romelu Lukaku. Ma ...

Il Presidente Pacifici al raduno congiunto: “Questa è l'AIA che ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Pacifici a Radio Anch'io: "La grazia è prerogativa presidente Figc, per noi cambia nulla". E apre alle spiegazioni di regole del gioco e decisioni: "Gli arbitri parleranno, ma non a fine match" ..."La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a ...