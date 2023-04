Agresti | «Inter | raccolto meno di quanto potesse! Napoli ingestibile»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023) Durante il suovento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Stefanoha commentato brevementeaccaduto in questo campionato, soffermandosi anche sui risultati dell’DEL PREVISTO – Stefanocommenta così la stagione dell’, soffermandosi in particolar modo sui risultati in campionato: «Ci auguriamo chiaramente che chiunque arrivi in finale trae Milan riesca a portare a casa la coppa. I nerazzurri hanno ottenutodiavrebbe potuto in questo campionato, anche se francamente ilè statoper tutti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...