Agnelli Tipiesse | semifinale contro Cantù | gara-1 in trasferta

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo. Sarà la Pool Libertasl’avversaria dell’Bergamo nelladei playoff promozione della Serie A2 di volley maschile. Derby lombardo per la squadra di coach Morato, che dopo aver chiuso al sesto posto nella classifica generale nel primo turno ha eliminato per 2-0 i veneti di Porto Viro, pur avendo il fattore campo sfavorevole., seconda classificata in stagione regolare (ma con soltanto 4 punti in più di Bergamo) ha invecce aveuto la meglio di Castellana Grotte. Sarà una sfida speciale anche per Copelli, grande ex, che proprio nella scorsa stagione ha vestito il biancoverde. Il programma della serie prevede-1 inper l’mercoledì 26 aprile alle 20.30 al Palafrancescucci di Casnate con ...

In semifinale la compagine del presidente Molteni affronterà laBergamo, in un rematch della serie della Stagione 2018/2019. Pool Libertas Cantù: è ancora semifinale play - off dopo ...1 - 0),Bergamo - Delta Group Porto Viro (and. 1 - 0).... 25 - 18, 26 - 24) Delta Group Porto Viro - Consar RCM Ravenna 3 - 2 (25 - 22, 23 - 25, 23 - 25, 25 - 16, 17 - 15) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia -Bergamo 3 - 0 (25 - 21, 25 - ...

Un Pool Libertas Cantù determinato ha battuto in tre set la BCC Castellana Grotte, che era stata capace di ribaltare il fattore campo in gara-1 per poi perdere tra le mura amiche. I ragazzi di Coach D ...La squadra di Denora supera nettamente 3-0 (25-21, 25-22, 25-14) Castellana Grotte ed ora sfiderà Bergamo per entrare in finale ...