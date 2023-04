Le ultimeE la tragedia riapre il dibattito sulle condizioni in cui versa la ... e tra i suoi obiettivi c'erano anche i, compresa Capovani. 'Nutriva forti rancori nei confronti della ...In Toscana, nel 2022, si sono verificate 1.258e operatori sanitari degli ospedali, di cui 935 verbali e 323 fisiche, con conseguenti 193 denunce per infortuni. Non si tratta di ..."Vittime diquotidiane, non siamo in grado di difenderci da tali violenze". Così in una lettera la Società Italiana di Psichiatria lancia l'allarme sulla sicurezza precaria deiogni giorno alle ...

Aggressioni a medici e infermieri: registrati 1.600 casi l'anno. I DATI Sky Tg24

La storia dell'arrestato. Proprio la dottoressa che poi ha aggredito venerdì lo aveva visitato tre anni e mezzo fa. La diagnosi: narcisista, paranoico e allo stesso tempo del tutto consapevole delle s ...Barbara Capovani è morta: per la psichiatra aggredita a sprangate Gianluca Paul Seung, 35 anni, le speranze si sono spente alle 23,40 di domenica, a ...