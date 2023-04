AEW | Continuano i cambi di orario di Rampage | per due settimane al pomeriggio a causa della NHL

(Di lunedì 24 aprile 2023) La AEW continua a spostare continuamente, giorno, per le cause più disparate. Aggiungendoci il fatto che è registrato dopo Dynamite, ecco uno dei motivi per cui gli ascolti ne risentono, oltre che ovviamente per la qualità dei match e delle storyline, ovviamente. Stavolta sarà la NHL ed in particolare i Playoff a far anticipare, che dalle 22 di venerdì andrà in onda addirittura alle 17.30 EST, con probabile calo verticale di ascolti (fascia oraria pomeridiana di giorno feriale). Sia la puntata del 28 aprile che quella del 5 maggio saranno dunque “penalizzate” da questa inconsueta fascia oraria e staremo a vedere se anche il primo passaggio in italiano su Sky Sport, del lunedì, subirà variazioni.

Washington ha fornito a Singapore aerei come l'F - 16 e l'E - 2C Airborne Early Warning () per ... Le strette relazioni con le maggiori potenze occidentaliad essere fondamentali per la ...Washington ha fornito a Singapore aerei come l'F - 16 e l'E - 2C Airborne Early Warning () per ... Le strette relazioni con le maggiori potenze occidentaliad essere fondamentali per la ...

AEW: I top della compagnia continuano a non volere CM Punk nel backstage Zona Wrestling

Sembra che il Charismatic Enigma abbia finalmente deciso di annunciare il proprio ritiro, ma non è un ritiro che tutti si aspettano ...Sabato 15 Aprile la NJPW è tornata nuovamente in quel di Washington per tenere una nuova edizione di Capital Collision. Tre titoli sono stati messi in palio. Come sono andate le difese e com’è stato l ...