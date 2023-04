Adrenalina | Ilary Blasi | come la beccano sul treno a poche ore dalla diretta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023)torna questa sera su Canale 5 con la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Un appuntamento certamente impegnativo che richiede parecchia energia. Forse proprio per questo la conduttrice ha deciso di ricaricarsi in vista della messa in onda della puntata. La, in particolare, è stata immortalata mentre viaggia in, tutta rannicchiata su un sedile, mentre fa un pisolino. L'ex moglie di Francesco Totti, insomma, sembra non sentire affatto l'ansia della, rilassandosi al punto da addormentarsi proprioore prima di andare in onda, durante il viaggio tra Roma e Milano. Il video è stato fatto da un'amica della, ma quest'ultima, ironicasempre, ha deciso di ricondividerlo nelle sue storie. ...