(Di lunedì 24 aprile 2023) "Dita adorata la fine che prevedevo è arrivata, muoio ammazzato per la mia Patria. Addio Dita, non dimenticarmi mai e ricorda che tanto ti ho amata". Inizia così lacheBarilatti, ...

"Dal campo - racconta ancora Cegna - immaginiamo chefosse riuscita a fuggire oppure liberata, per poi incontraresulle montagne e avviare con lui una storia d'amore molto ...... tra queste, quella dell'eroe della guerra troiana Patroclo (che, ne "La canzone di", ... In occasione di una festa in onore di, l'uomo si reca al tempio della dea per pregarla di dar ......di nozze tra Teti (madre di) e Peleo la dea della discordia, Eris, non invitata, lancia nel mezzo del banchetto una mela d'oro con la scritta "alla più bella". Tre dee, Era, Atena e, ...

Achille e Afrodite, lettera d'amore di due partigiani Agenzia ANSA

"Dita adorata la fine che prevedevo è arrivata, muoio ammazzato per la mia Patria. Addio Dita, non dimenticarmi mai e ricorda che tanto ti ho amata". (ANSA) ...