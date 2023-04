(Di lunedì 24 aprile 2023) Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione, nel, presumibilmente in seguito a suicidio. Poco prima l'uomo aveva colpito con un'arma da taglio un'...

Poco prima l'uomo aveva colpito con un'arma da taglio un'di 50 anni al termine di un incontro in uno studio di Oderzo (Treviso). La donna, ricoverata all'ospedale, non è in pericolo di vita. ...Baby gang tenta rapina e ferisce donna a Napoli . Poco dopo le 22 di ieri, nel quartiere, i carabinieri sono intervenuti a piazza Scipione Ammirato dove una 30enne , mentre camminava, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi apparentemente minorenni che, nel tentativo di ...AGI - Baby gang tenta rapina e ferisce donna a Napoli. Poco dopo le 22 di ieri, nel quartiere, i carabinieri sono intervenuti a piazza Scipione Ammirato dove una 30enne, mentre camminava, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi apparentemente minorenni che, nel tentativo di ...

Accoltella avvocata e si suicida nel Trevigiano - Cronaca Agenzia ANSA

Milano, 24 apr. (LaPresse) - Ha accoltellato la sua avvocata, all'interno dello studio legale, probabilmente per una lite esplosa per una causa civilistica ed ...Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione, nel Trevigiano, presumibilmente in seguito a suicidio. (ANSA) ...