Accertata la morte cerebrale di Barbara Capovani | la psichiatra aggredita all’ospedale di Santa Chiara

(Di lunedì 24 aprile 2023) È stataladi55enne,di frontedidi Pisa venerdì 21 aprile 2023 da Gianluca Paul Seung, 35 anni, ex paziente della vittima. L’Azienda Usl Toscana nord-ovest e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana confermano il decessodella donna e gli inquirenti riqualificano l’ipotesi di reato a carico dell’aggressore da tentato omicidio premeditato a omicidio premeditato. “Si è conclusa alle 23:40 la procedura di accertamento dicon criteri neurologici. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa ...

- - > Leggi Anche Pisa, psichiatra aggredita fuori dall'ospedale:lacerebrale - Fermato un paziente 35enne Era un uomo in preda a deliri complottisti e animato da un odio verso gli ...All'accusa di omicidio, una voltalacerebrale, si aggiungerà anche l'aggravante della premeditazione in considerazione del fatto che Seung si è vestito in modo da non farsi ...- - > 'Si è conclusa alle 23:40 la procedura di accertamento dicon criteri neurologici - viene riportato dal bollettino emesso dall'Azienda ospedaliero - universitaria pisana e dell'Azienda ...

Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa è clinicamente morta. I suoi organi saranno donati RaiNews

"Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile: collego le dimensioni". Sono le parole con cui Gianluca Paul Seung, il 35enne di Viareggio arrestato per l'aggressione della psichiatra Barbara ...“Si tratta del 16esimo suicidio di un detenuto nel corso dell’anno (ma potrebbe essere il 19esimo se si considerassero coloro per i quali non è stata accertata la volontarietà del gesto), cui aggiunge ...