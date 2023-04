, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 24 aprile 1479 a. C.. " Thutmose III sale al trono degli Egizi, anche se il potere ...... ormai rari, ma anche di studiosi di, non sono d'accordo) si svolse nel giorno della ... O per dirla citando Corezzola,che, 'passata la bufera, calò la nebbia'. Così, purtroppo, almeno per ..."La battaglia di Cesenatico" raccolta nel diario del maggiore Pierre Martin Pirquet.quando meno di 250 gli austriaci al suo comando, mandati in avanscoperta fecero strage di ... chevive ...

Accadde oggi: 24 aprile, almanacco del giorno Globalist.it

1915 – Costantinopoli: data convenzionale dell’inizio del genocidio armeno nell’Impero Ottomano. 1916 – Irlanda: ha inizio la Rivolta di Pasqua – il movimento della Fratellanza repubblicana irlandese ...Pisa, dopo 3 giorni dall'aggressione del suo ex paziente, Barbara Capovani è morta ed hanno dato il consenso alla donazione degli organi ...