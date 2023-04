Ac Milan e Acqua Lete Insieme Per Un Nuovo Progetto Di Sostenibilità Ambientale

(Di lunedì 24 aprile 2023)o, 22 aprile 2023 – In occasione dell’Earth Day, ACannunciano l’avvio di un innovativodirealizzato in collaborazione con Coripet, consorzio di riferimento nella raccolta e riciclo delle bottiglie in PET. Dalla sinergia con lo storico brand diminerale italiana, da sempre presente nel mondo dello sport e con una forte vocazione, ACinaugura infatti nella propria sede di Casae nei centri sportiviello e PUMA House of Football un articolatoche realizza un vero e proprio modello di economia circolare attraverso la raccolta delle bottiglie in PET, operata ...

Riciclare oltre 400 mila bottigliette di plastica nel corso di una stagione sportiva. È l'obiettivo che si sono date illete in collaborazione con il consorzio Coripet , specializzato nella raccolta e riciclo delle bottiglie in materiale pet. Nella propria sede di Casae nei centri sportivi ...

Nelle sue tre sedi, tra cui la storica Milanello, la società rossonera assieme ad Acqua lete e al consorzio Coripet installerà degli speciali eco compattatori contro lo spreco di plastica.