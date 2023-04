Abuso d’ufficio e prescrizione La svolta Nordio vista da Gatta

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 aprile 2023) La deadline del ministro della Giustizia, Carloè piuttosto stringente. Le linee sul ddl legate al traffico di influenze e all’, che si inseriscono in una cornice di rivisitazioni dei reati relativi alla Pubblica Amministrazione sono attese per il mese prossimo. Non è un mistero che lagarantista del numero uno di via Arenula piaccia anche oltre il perimetro della maggioranza. Per capire quali saranno i risvolti del nuovo corso sugli assetti del sistema giudiziario, abbiamo chiesto un parere a Gian Luigi, docente di diritto penale all’Università degli Studi di Milano. Professor, il governo è al lavoro su un ddl presentato dal ministrosui reati die traffico di influenze. ...