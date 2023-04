Abusata da padre e cugino da quando aveva 3 anni | l' orrore sulla bimba disabile

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'intervento dei carabinieri grazie alla segnalazione degli assistenti sociali, che hanno riferito di una condizione familiare in forte stato di degrado. Le violenze davanti alla mamma che non poteva fare nulla

Scandale (Crotone), una bambina disabile di 7 anni sarebbe stata abusata sessualmente dal padre e da un amico di famiglia, che sono stati arrestati. I militari, coordinati dalla Procura, hanno arrestato i due: si tratta del padre della bambina e di un cugino, rispettivamente di 60 e 65 anni. Gli abusi sarebbero stati commessi a Scandale, in un contesto familiare di gravissimo degrado.

L'intervento dei carabinieri grazie alla segnalazione degli assistenti sociali, che hanno riferito di una condizione familiare in forte stato di degrado. Le violenze davanti alla mamma che non poteva ...Violentata dal padre per anni con la complicità di un amico di famiglia: questa la scoperta dei carabinieri di Crotone su una bambina disabile ...