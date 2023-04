A Terni il 25 aprile della presidente Tesei

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei celebrerà ail 25, 78/o anniversario della liberazione. Alle 10.30 nella sala consiliare di palazzo Spada ci sarà una cerimonia commemorativa cui prenderanno parte istituzioni, autorità civili e ...Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà amercoledì 26. Appuntamento alle ore 20.00 al Garden Hotel di via Bramante per incontrare a cena i cittadini insieme agli esponenti del partito, amministratori regionali e locali e ...Il 25: le iniziative in programma per la Festa della Liberazione, dedicata, quest'anno, alle donne impegnate nella Resistenza. Sono in programma, a, una serie di iniziative per la Festa ...

Terni: i 'giochi di una volta' in Passeggiata per celebrare il 25 aprile umbriaON

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei celebrerà a Terni il 25 aprile, 78/o anniversario della liberazione. Alle 10. (ANSA) ...Ogni mattina ormai da un paio di settimane i taccuini elettorali dei vari candidati sindaco di Terni sono carichi di iniziative. Tra quelle più popolari nei quartieri, a quelle più di nicchia con appr ...