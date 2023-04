A Rosaria e alla sua vita negata

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nel giorno dell’ ennesimo compleanno negato, dedico questi versi a mia moglie… SOLO CON TE “Tu che eri ancora giovane generosa die d’affetti quando la morte ti ha portato via, invecchierai con me nei miei sogni come se non mi avessi mai lasciato. Ci troveremo insieme felici ancora nei ricordi e nei Il Blog di Giò.