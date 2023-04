A Oderzo un uomo ha ferito un' avvocatessa con un coltello | poi si è tolto la vita

, in provincia di Treviso, unha aggredito l'avvocatessa Meri Zorz, ferendola con un coltello e poi si è tolto la vita. L'autore dell'aggressione è stato trovato cadavere all'interno di un ...(Treviso), un cliente accoltella un'avvocatessa e si suicida Undi 52 anni ha accoltellato un'avvocatessa nel suo studio e poi si è tolto la vita . Questa è la prima ricostruzione degli ...La donna, colpita agli arti superiori, ha riportato ferite superficiali per le quali è stata ricoverata all'ospedale dima non è in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso, l', da ...

Oderzo (Treviso), uomo accoltella la sua avvocata e si toglie la vita. La donna non è grave RaiNews

Da qualche settimana lo stava assistendo per questioni legate all'eredità paterna e probabilmente a causa di questa pratica è stata accoltellata. Dramma ad Oderzo, in ...Oderzo, l'uomo era un cliente dello studio legale e avrebbe avuto una discussione su un contenzioso civile seguito dalla professionista, l'avvocata Meri Zorz, sfociata poi nell'aggressione.